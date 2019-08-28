اخبار الرياضة.. صدمة لـ أزارو مع الاهلي.. مفاجأة فى اختيار اتحاد الكرة لـ مدرب منتخب مصر.. الشياطين الحمر سادس العالم

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :
مفاجأة مدوية فى اختيار اتحاد الكرة لـ مدرب منتخب مصر
- أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن حسام حسن نجم النادى الأهلي والزمالك السابق يقترب بقوة من تولى منصب المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى خلفا للمكسيكى خافيير آجيرى.
https://www.elbalad.news/3959520
الأهلي سادس الشياطين الحمر على مستوى العالم .. اقرأ التفاصيل
- اختارت صحيفة "آس" المكسيكية، النادي الأهلي في المركز السادس ضمن الأندية التي تحمل اسم "الشياطين الحمر" حول العالم وذلك بعد استطلاع أجرته الجريدة.
https://www.elbalad.news/3959965
عملوها الأبطال.. منتخب مصر لكرة اليد يكتسح الجزائر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية
- نجح منتخب مصر لكرة اليد في التأهل إلى المباراة النهائية ببطولة دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، ليلعب على الذهبية.
https://www.elbalad.news/3959574
تعليق مرتضى منصور على تواجد جنش فى استاد برج العرب خلال مباراة المقاصة
- استقبل مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك ، محمود عبد الرحيم " جنش "، خلال تواجده باستاد برج العرب بالإسكندرية من أجل مؤازرة الفريق فى مباراته امام مصر المقاصة بكأس مصر.
https://www.elbalad.news/3959949
صدمة لـ النجم المغربي.. قرار جديد من الأهلي خاص بـ أزارو
-أشارت بعض التقارير إلى أن مسؤولو النادي الأهلى قرروا تأجيل الإستغناء عن الدولي المغربي وليد أزارو حتى فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.
elbalad.news/3959828
محمد يوسف يوجه صدمة قوية إلى نجم الأهلي.. تفاصيل
- وجه محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، ضربة قوية إلى نجم الفريق ايمن اشرف وذلك بسبب تراجع مستوى الأخير خلال الفترة الماضية مع النادي الأهلي.
https://www.elbalad.news/3959494
الاهلى يصدم جمهوره.. استمرار وليد أزارو.. والتخلص من اجايى
- يحاول مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة قبل اغلاق باب القيد المحلى التخلص من النيجيرى جونيور اجايى بعد تراجع مستواه بشكل كبير خلال المرحلة الماضية .
https://www.elbalad.news/3959711
أول تعليق لـ ميدو بعد خسارة المقاصة أمام الزمالك
- رفض أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق المقاصة الحديث عن التحكيم بمباراة اليوم أمام الزمالك مشددا على أنه يرى أن فريقه له ركلتا جزاء، ولكن أخطاء التحكيم جزء من كرة القدم، مضيفا أنه يدعم التحكيم المصري وأضاف أن المقاصة سيكون فريق محترم في الموسم الجديد.
https://www.elbalad.news/3960020
مفاجأة مدوية فى اختيار اتحاد الكرة لـ مدرب منتخب مصر
- أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن حسام حسن نجم النادى الأهلي والزمالك السابق يقترب بقوة من تولى منصب المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى خلفا للمكسيكى خافيير آجيرى.
https://www.elbalad.news/3959520
الأهلي سادس الشياطين الحمر على مستوى العالم .. اقرأ التفاصيل
- اختارت صحيفة "آس" المكسيكية، النادي الأهلي في المركز السادس ضمن الأندية التي تحمل اسم "الشياطين الحمر" حول العالم وذلك بعد استطلاع أجرته الجريدة.
https://www.elbalad.news/3959965
عملوها الأبطال.. منتخب مصر لكرة اليد يكتسح الجزائر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية
- نجح منتخب مصر لكرة اليد في التأهل إلى المباراة النهائية ببطولة دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، ليلعب على الذهبية.
https://www.elbalad.news/3959574
تعليق مرتضى منصور على تواجد جنش فى استاد برج العرب خلال مباراة المقاصة
- استقبل مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك ، محمود عبد الرحيم " جنش "، خلال تواجده باستاد برج العرب بالإسكندرية من أجل مؤازرة الفريق فى مباراته امام مصر المقاصة بكأس مصر.
https://www.elbalad.news/3959949
صدمة لـ النجم المغربي.. قرار جديد من الأهلي خاص بـ أزارو
-أشارت بعض التقارير إلى أن مسؤولو النادي الأهلى قرروا تأجيل الإستغناء عن الدولي المغربي وليد أزارو حتى فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.
elbalad.news/3959828
محمد يوسف يوجه صدمة قوية إلى نجم الأهلي.. تفاصيل
- وجه محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، ضربة قوية إلى نجم الفريق ايمن اشرف وذلك بسبب تراجع مستوى الأخير خلال الفترة الماضية مع النادي الأهلي.
https://www.elbalad.news/3959494
الاهلى يصدم جمهوره.. استمرار وليد أزارو.. والتخلص من اجايى
- يحاول مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة قبل اغلاق باب القيد المحلى التخلص من النيجيرى جونيور اجايى بعد تراجع مستواه بشكل كبير خلال المرحلة الماضية .
https://www.elbalad.news/3959711
أول تعليق لـ ميدو بعد خسارة المقاصة أمام الزمالك
- رفض أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق المقاصة الحديث عن التحكيم بمباراة اليوم أمام الزمالك مشددا على أنه يرى أن فريقه له ركلتا جزاء، ولكن أخطاء التحكيم جزء من كرة القدم، مضيفا أنه يدعم التحكيم المصري وأضاف أن المقاصة سيكون فريق محترم في الموسم الجديد.
https://www.elbalad.news/3960020