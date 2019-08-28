تعادل أسوان والإنتاج الحربي بدون أهداف في أول وديات معسكر القاهرة

واصل فريق أسوان والصاعد حديثا للدورى الممتاز، خوض لقاءاته الودية،ولكن هذه المره على ملعب المصانع الحربيه بصلاح سالم ،ضمن معسكر الفريق بالقاهرة بفترة الإعداد للموسم الجديد بالدورى الممتاز.



تعادل أسوان سلبيا مع فريق الانتاج الحربي ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد من دورى الأضواء والشهرة.



وشهدت المباراة مستوى متميز من الطرفين ، لكن لم يتمكن الفريقين من ترجمة الفرص العديدة التى اتيحت لهم لأهداف ليستمر التعادل السلبي حتى نهاية اللقاء .



وأكد مجدى عبد العاطى المدير الفنى لنادى أسوان، أن المباريات الودية التى يخوضها الفريق بمعسكرات القاهرة والاسكندرية تمثل له وللجهاز الفنى أهم مراحل الإعداد للحكم على قدرات ومستوى اللاعبين الذين تبحث عنهم الإدارة والجهاز الفنى لتمثيل أسوان فى الممتاز للموسم الجديد بغض النظر عن النتائج من فوز أو خسارة.



يذكر أن استقر مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، علي موعد معسكر الفريق بالقاهرة والذي انطلق يوم 27 أغسطس، ويستمر حتي 10 سبتمبر، ضمن مراحل استعدادات الفريق بفترة الإعداد للموسم الجديد بدورى الأضواء والشهرة.