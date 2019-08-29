الشناوى يكشف عدد ضربات الجزاء التي لم تحتسب في مباراة الزمالك والمقاصة

أكد أحمد الشناوى الخبير التحكيمي أن مباراة الزمالك والمقاصة بربع نهائي كأس مصر، شهدت 5 ضربات جزاء لم تُحتسب من حكم المباراة محمد معروف، التى انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف.





وقال أحمد الشناوى في تحليله للحالات التحكيمية عبر قناة "أون سبورت" عقب مباراة الزمالك والمقاصة، إن المقاصة استحق 3 ضربات جزاء لم تحتسب، فيما لم يحتسب ضربتي جزاء للزمالك.





وأوضح أحمد الشناوى أن المقاصة استحق ضربة جزاء في الشوط الأول بعد عرقلة محمود علاء للاعب ميدو جابر مهاجم المقاصة، وفي الشوط الثاني استحق ميدو جابر ضربة جزاء أخرى، بعد تدخل محمود علاء مدافع الزمالك على قدم اللاعب دون لمس الكرة، وكذلك كرة عمرو مرعي مهاجم الفريق الفيومي الذي تعرض للعرقلة من محمد عبد الغني مدافع الأبيض، بعد مرور الكرة".





وأشار أحمد الشناوى عقب مباراة الزمالك والمقاصة إلى استحقاق الزمالك ضربة جزاء نتيجة لمس شريف حازم للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، وكذلك تدخل أحمد عبد العزيز "مودى" مدافع المقاصة، الخشن ضد إمام عاشور، رغم لعب مدافع الفريق الفيومي للكرة إلا أن تدخله كان متهورا، وكاد أن يصيب لاعب الزمالك.