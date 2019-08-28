الأرجنتين تسعى لتمديد آجال ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي

قال وزير الخزانة هيرنان لاكونزا اليوم إن الأرجنتين ستتفاوض مع حائزي سنداتها الدولية وصندوق النقد الدولي لتمديد آجال التزامات ديونها كوسيلة لضمان قدرة البلاد على الدفع.



وأضاف أن الحكومة ستمدد فترات استحقاق السندات الدولية بدون خفض أصل الدين أو الفائدة.



وقال لاكونزا إن الأرجنتين ستحافظ على مدفوعات الدين أثناء عملية التفاوض على تمديد فترات الاستحقاق.