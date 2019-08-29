هجوم حوثي جديد على مطار أبها بالسعودية.. والتحالف يصدر بيانا عاجلا

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يوم الأربعاء، أن مليشيات الحوثي اليمنية المدعومة من إيران أطلقت مقذوفًا معاديًا تجاه المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاطه.





وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "عند الساعة ( 23:35 ) من مساء الأربعاء سقط مقذوف معادي على مطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة".





وأضاف التحالف العربي لدعم الشرعية "الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، ولا يوجد أي إصابات حتى الآن"، مؤكدًا أن "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسئوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ كروز، ما يمثل اعتراف صريح ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة".



