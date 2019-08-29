بقيمة 3.7 مليون دولار.. الكويت تخصص تذاكر سفر لترحيل الوافدين

كشفت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الخميس، عن أن السلطات الكويتية خصصت تذاكر سفر لترحيل الوافدين الذين صدر بحقهم قرارات بالإبعاد، بلغ إجمالي قيمتها 3.7 مليون دولار.





ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها "يتم إدراج هذا المبلغ ضمن الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الداخلية التي لديها مناقصة خاصة بإصدار تذاكر سفر لمنتظري الإبعاد، قيمتها تصل إلى 1.125 مليون دينار أي حوالي 3.7 مليون دولار أمريكي".





وكانت صحيفة "الوطن" الكويتية قد أفادت، الجمعة الماضية، بأن الهيئة العامة الكويتية للقوى العاملة قررت إلغاء 56 ألف إذن عمل غير ساري لوافدين مسجلين من خلالها.





وقالت الهيئة إنها "باشرت إجراءاتها بالإلغاء بعد التأكد من صحة البيانات لدى وزارة الداخلية".





وأضافت الهيئة أنها "اتخذت هذه الإجراءات استنادًا للمادة (35) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار رقم 552/ 2018، والتي أشارت إلى أنه يجوز للهيئة إلغاء إذن العمل آليًا في حالات عديدة، منها مضي أكثر من ستة أشهر متتالية على وجود العامل خارج البلاد".



