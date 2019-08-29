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فن

فى ذكرى رحيله.. تعرف على تفاصيل وفاة مخلص البحيرى مع زوجته وابنه | نوستالجيا

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:20 ص
مخلص البحيرى
مخلص البحيرى
أحمد إبراهيم
يحل اليوم ذكرى رحيل الفنان مخلص البحيرى الذى استطاع أن يترك علامة مميزة في وجدان المشاهدين من خلال أعماله التى كان يشارك فيها بأدواره الثانوية. 

وولد الفنان مخلص البحيري في البدرشين، في 12 سبتمبر 1943، وتخرج في كلية الطب البيطري وعمل في وزارة الزراعة ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج عام 1973 واتجه للعمل بالمسرح والتليفزيون وعمل في البيت الفني للمسرح. 

وقدم لفرقة البدرشين المسرحية عرضين مسرحيين في بداياته الفنية ولمخلص البحيري رصيد متميز في الدراما التليفزيونية فقد شارك في مسلسلات منها لن أعيش في جلباب أبي وما زال النيل يجري كما شارك في الفيلم التليفزيوني حكايات الغريب.

ومن الأفلام السينمائية التي شارك فيها «أيام الغضب وناصر 56 وأيام السادات وسيداتى أنساتى وأرض الخوف»، ومن المسرحيات التي شارك فيها «أهلا يا بكوات والساحرة وغراميات عطوة أبومطوة ومن أعماله الأخري رياح الشرق والكراسى الموسيقيةو الوهم والسلاح ودعوة للحب والعيش والملح وعمر بن عبدالعزيز ورد قلبى والفجالة ويا رجال العالم اتحدو والجازية ودرب عسكر والرجال لهم رؤوس ويا مسافر وحدك ومحاكمة السيد ميم».

لقي مصرعه هو وزوجته كريمة لبيب، 49 عاما، ونجلهما مروان، 10 سنوات، «زي النهارده» 29 أغسطس 2001، في حادث تصادم تعرضت له سيارتهم التي كان يقودها «البحيري» بنفسه مصطحبا أفراد أسرته إلى الاسكندرية.

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