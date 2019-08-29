اليوم.. طلائع الجيش يستضيف الفيوم وديا



يستقبل استاد جهاز الرياضة العسكري في الخامسة من مساء اليوم الخميس، مباراة ودية بين فريقي طلائع الجيش والفيوم، علي استعداد الفريقين للموسم الجديد.



وتلعب تلك المباراة في إطار تحضيرات الفريق العسكري للدوري الممتاز، بينما يسعي الفيوم لتجهيز لاعبيه للممتاز ب .



وفضل جهاز الفيوم بقيادة حسين عبداللطيف لعب تلك الودية مع فريق طلائع الجيش، لتوفير فرصه احتكاك قوية للاعبين وتجهيزهم لمنافسات الموسم الجديد.



وكان فريق الفيوم قد لعب عددا من المباريات الودية ضد فرق مصر وغارب وبني سويف وكوكاكولا للاستعداد للموسم الجديد.



