ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. طلائع الجيش يستضيف الفيوم وديا

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:12 ص
نادي الفيوم
نادي الفيوم
مالك خالد

يستقبل استاد جهاز الرياضة العسكري في الخامسة من مساء اليوم الخميس، مباراة ودية بين فريقي طلائع الجيش والفيوم، علي استعداد الفريقين للموسم الجديد.

وتلعب تلك المباراة في إطار تحضيرات الفريق العسكري للدوري الممتاز، بينما يسعي الفيوم لتجهيز لاعبيه للممتاز ب .

وفضل جهاز الفيوم بقيادة حسين عبداللطيف لعب تلك الودية مع فريق طلائع الجيش، لتوفير فرصه احتكاك قوية للاعبين وتجهيزهم لمنافسات الموسم الجديد.

وكان فريق الفيوم قد لعب عددا من المباريات الودية ضد فرق مصر وغارب وبني سويف وكوكاكولا للاستعداد للموسم الجديد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. بني سويف يواجه شباب اهناسيا وديا

المنيا يخوض تجربة ودية جديدة استعدادا للممتاز "ب"

بني سويف يواجه الشرقية للدخان وديا .. الخميس

قبل انطلاق الممتاز ب..بني سويف يواجه البلاستيك وديا الجمعة

بني سويف يواجه إنبي وديا الأحد استعدادا لـ الممتاز ب

طلائع الجيش يواجه كوكاكولا وديا مساء اليوم

ترشيحاتنا

تعليق مثير من امير مرتضى منصور عقب مباراة الزمالك والمقاصة بشأن التحكيم ..فيديو

العلاوات الخمس.. 9 محطات مهدت لتنفيذ حكم الإدارية العليا لصالح اصحاب المعاشات

صدمة كبرى لـ نيمار بشأن صفقة انتقاله لـ برشلونة

بـ كاش مايوه شفاف.. مي فخري تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

نجم الزمالك يقترب من الانضمام لـ مصر المقاصة

لو موظف حكومي وعاوز تنقل جهة اخرى.. تعرف على الخطوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر أشقر و بلوزة اوف شولدر.. بوسى شلبى بإطلالة كلاسيكية فى سوريا

شاهد.. نجوم العالم على السجادة الحمراء فى فينيسيا

بصيحة الـ polka dots و مجوهرات راقية.. ريا ابى راشد تستعرض أناقتها