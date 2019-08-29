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رياضة

بعد إلغاء دورة الترضية .. تعرف على فرق الممتاز ب بمجموعاته الثلاث

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:25 ص
صدى البلد
كتب مالك خالد
وجهت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة صدمة قوية لعدد من الفرق ومراكز الشباب بعد قرارها الذي صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بإلغاء دورة الترضية، وعودة الممتاز ب لـ١٢ فريقا بكل مجموعة من مجموعاته الثلاث، استعدادا للموسم الجديد.

مجموعة الصعيد
وأصبحت مجموعة الصعيد تضم ١٢ فريقا فقط وهم "المنيا وبني سويف وتليفونات بني سويف، والإعلاميين، والبنك الأهلي، وسوهاج، والألومنيوم، والفيوم، وطهطا، وديروط، وشبان مسلمين قنا، وبترول أسيوط".

وتشهد هذه المجموعة تواجد فريق البنك الأهلي بها بعد انضمامه هذا الموسم لتكملة عدد الفرق لـ١٢ فريقا.

مجموعة القاهرة
فيما تضم المجموعة الثانية" القاهرة " ١٢ فريقا وهم ،" نجوم المستقبل وبتروجيت والداخلية والترسانة وسيراميكا كيلو باترا وكوكاكولا وجمهورية شبين والزرقا والمريخ والقناة ومنتخب السويس والنصر.

وتعد هذه المجموعة من اقوي المجموعات بعد هبوط ٣ فرق من الممتاز إليها وهم بتروجيت والداخلية ونجوم المستقبل.

المجموعة الثالثة "بحري"
وتضم تلك المجموعة وهم " غزل المحلة وبلدية المحلة والحمام والرجاء وألعاب دمنهور ومالية كفر الزيات وبيلا ودكرنس والاوليمبي وابو قير للأسمدة وفاركو والمنصورة.

وجاء قرار دورة الترضية صادما للفرق التي هبطت من الممتاز ب خلال الموسم الماضي والتي كانت تتطلع البقاء من خلال دورة الترضية، وكذلك للفرق التي تضم تصعيدها بعد وصولها لترقي القسم الثانى، ليبقوا في مكانهم بدوري القسم الثالث.

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