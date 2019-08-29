هجوم ناري من أحمد شوبير على الحكام بسبب الأهلي والزمالك

فتح أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، النار على التحكيم في مباراتي الأهلي أمام بيراميدز والزمالك أمام مصر المقاصة، وذلك في إطار منافسات كأس مصر.



وقال أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية إن مباراة الزمالك ومصر المقاصة كان بها 4 ركلات جزاء لم يقم الحكم محمد معروف باحتسابها.



وأضاف أحمد شوبير: "كيف من الممكن أن تكون تلك بداية موسم جديد، 4 ركلات جزاء في مباراة واحدة لم يحتسبها الحكم".



واستطرد: "أعتقد أن في منافسات الكأس لا يوجد احتساب لركلات جزاء وهذا ما رأيناه في مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة، والأهلي ضد بيراميدز في وقت سابق".



وواصل: "بالفعل يجب أن ندعم الحكم المصري، ولكن الحكام في مصر يكون لديهم حسابات خاصة قبل كل مباراة، فالحكم يفكر إذا احتسب ركلة جزاء لصالح هذا الفريق في مثل هذا الوقت ماذا سوف يحدث بعد ذلك".



ونجح الزمالك في العبور إلى نصف نهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل، وذلك عقب الفوز على مصر المقاصة في دور الثمانية بهدف عبد الله جمعة.



كما ودع الأهلي منافسات كأس مصر من دور الـ16، وذلك عقب خسارته على يد بيراميدز بهدف دون رد سجله ايريك تراوري.