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حوادث

ضبط 261 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت

الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:47 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها التي تبذلها جميع قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة، والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الابتزاز المادى والنصب لحماية المواطنين.

وبحسب بيان، الخميس، أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على مدار 3 أسابيع عن ضبط 261 قضية (ابتزاز وتهديد- سب وقذف وتشهير- ملكية فكرية- اختراق وسرقة حسابات- انتحال صفة- نصب على المواطنين -ترويج لبيع أدوية مستوردة وآثار وألعاب نارية ومواد مخدرة- تزوير محررات رسمية– غش أثناء الامتحانات وبيع سماعات) عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن، بإجمالى (270) صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى، و262 متهما.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وجار إبلاغ النيابة.

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