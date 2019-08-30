أفضل 5 تطبيقات تسمح لك بقراءة الرسائل المحذوفة من واتساب



2. تطبيق Notif Log:



يتيح لك التطبيق رؤية الملفات ومستندات الوسائط المحذوفة على جهازك، ويحتوى الإصدار المجاني منه على بعض الإعلانات.



يمكنك تحميل التطبيق من هنا 2. تطبيق Notif Log:يتيح لك التطبيق رؤية الملفات ومستندات الوسائط المحذوفة على جهازك، ويحتوى الإصدار المجاني منه على بعض الإعلانات.يمكنك تحميل التطبيق من



3. تطبيق Message Portal:



من خلال هذا التطبيق لن تحتاج إلى القيام بظبط الكثير من الإعدادت لتشغيله، يمكنك التطبيق من قراءة رسائل واتساب WhatsApp المحذوفة. بالإضافة إلى حفظها، بالإضافة إنه يمكن حفظ الإشعارات من أي تطبيق آخر.



يمكنك تحميل التطبيق من هنا 3. تطبيق Message Portal:من خلال هذا التطبيق لن تحتاج إلى القيام بظبط الكثير من الإعدادت لتشغيله، يمكنك التطبيق من قراءة رسائل واتساب WhatsApp المحذوفة. بالإضافة إلى حفظها، بالإضافة إنه يمكن حفظ الإشعارات من أي تطبيق آخر.يمكنك تحميل التطبيق من



4. تطبيق Undelete:



يمكنه استعادة الرسائل النصية المحذوفة، ولكن لن يستطيع عرض المستندات أو ملفات الوسائط التي تم حذفها، وكذلك إلغاء الحذف لا يتم إخطار المستخدم فورًا عند حذف رسالة واتساب "WhatsApp" جديدة.



يمكنك تحميل التطبيق من هنا 4. تطبيق Undelete:يمكنه استعادة الرسائل النصية المحذوفة، ولكن لن يستطيع عرض المستندات أو ملفات الوسائط التي تم حذفها، وكذلك إلغاء الحذف لا يتم إخطار المستخدم فورًا عند حذف رسالة واتساب "WhatsApp" جديدة.يمكنك تحميل التطبيق من















أضاف مؤخرا تطبيق المراسلة الفورية واتساب "Whatsapp"، ميزة جديدة تسمح لمستخدميه حذف الرسائل المرسلة فورًا عقب إرسالها على منصته، والتى حظيت باهتمام بعض المستخدمين لها، إلا أن مستخدمين أخرين يبقي لديهم فضولًا لمعرفة ما يتضمنه محتوى الرسالة التى تم حذفها.ومن خلال التطور الذى تشهده التطبيقات الخاصة بنظام التشغيل أندرويد، توجد تطبيقات جديدة تمكن المستخدمين من قراءة تلك الرسائل حتى بعد حذفها، وتعتمد تلك التطبيقات على تسجيل كل إشعارات الهاتف، بالإضافة إلى أنها تحتفظ بالرسائل المحذوفة على واتساب "Whatsapp" حتى لتلك الرسائل التى حذفت من قبل الطرف الثانى، إليك أفضل 5 تطبيقات تسمح لك بقراءة الرسائل المحذوفة من تطبيق واتساب، وفقا لما ذكره موقع "Techzim".1. تطبيق Notisave:يحتفظ التطبيق بنسخة من كل إشعارات الهاتف لكل التطبيقات، أى يعمل على إستعادة وقراءة الرسائل المحذوفة، التي قام المرسل بحذفها من دردشة واتساب.يمكنك تحميل التطبيق من