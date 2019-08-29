مصر للطيران تعيد 3100 حاج من الأراضي المقدسة على 16 رحلة جوية

تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تسير الشركة غدًا الجمعة ١٦ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة لنقل٣١٠٠ حاج، بواقع ٧ رحلات من جدة لنقل ١٥٠٠ حاج، من بينهم رحلتين شارتر لنقل حجاج دولة مالى، و ٩ رحلات من المدينة المنورة لنقل ١٦٠٠ حاج من حجاج قرعة كفر الشيخ والمنيا و بني سويف و أسوان والقليوبية، وتضامن كفر الشيخ بخلاف رحلات العمل.





وتقدم بعثة حج مصر للطيران بالمملكة السعودية تسهيلات كبيرة، داخل مطارات المملكة للحجاج المصريين العائدين إلى أرض الوطن، بعد أداء مناسك حج لهذا العام، بالتنسيق مع السلطات السعودية داخل المطارات هناك.





وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.



