مصادرة 4400 عبوة مبيدات زراعية بمصنع بدون ترخيص في الدلنجات

تمكن التموين في الدلنجات بالبحيرة، من ضبط مصنع لتعبئة المبيدات الزراعية بدون ترخيص حيث تم التحفظ ومصادرة 4400 عبوة مجهولة المصدر وعبوات فارغة واستيكرات بداخل المصنع.





جاءت الحملة بتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر باشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى.





أسفرت الحملة عن ضبط مصنع بدون ترخيص لتعبئة المبيدات الزراعية بمدينة الدلنجات وضبطت بداخله 4400 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر وعبوات فارغة واستيكرات وكراتين فارغة.



