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محافظات

مصادرة 4400 عبوة مبيدات زراعية بمصنع بدون ترخيص في الدلنجات

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:06 م
مصادرة 4400 عبوة
مصادرة 4400 عبوة مبيدات زراعية
جمالات الدمنهورى
تمكن التموين في الدلنجات بالبحيرة، من ضبط مصنع لتعبئة المبيدات الزراعية بدون ترخيص حيث تم التحفظ ومصادرة 4400 عبوة مجهولة المصدر وعبوات فارغة واستيكرات بداخل المصنع.

جاءت الحملة بتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر باشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع بدون ترخيص لتعبئة المبيدات الزراعية بمدينة الدلنجات وضبطت بداخله 4400 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر وعبوات فارغة واستيكرات وكراتين فارغة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 2 سوبر ماركت بيع بازيد من السعر الرسمى وتم التحفظ على الكميات التى تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام.

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