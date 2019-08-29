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تعليم

غدا.. جامعة حلوان تحتفل بتخرج دفعة 2019 بكلية الحاسبات

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:31 م
الدكتور أسامة إمام
الدكتور أسامة إمام القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات
كريم ناصر
تنظم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان "حفل تخرج لطلاب دفعة ٢٠١٩" تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور أسامة إمام القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، بحضور عدد كبير من السادة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية وأولياء الأمور.

وأكد الدكتور ماجد نجم أن حفلات التخرج تأتي تكليلا لجهود الطلاب ولتحقيق الدعم المعنوي لهم وتكليل جهودهم بعد بذلهم جهدا كبيرا في سبيل تحقيق النجاح على مدى سنوات الدراسة بالكلية، ولكي يجني الطلاب وأولياء أمورهم ثمار جهدهم خلال الدراسة، معربًا عن سعادته بالمستوى العلمي الذي وصل إليه خريج الجامعة، واعدًا ببذل المزيد من الجهد لضمان استمرارية تحسين العملية التعليمية بما يخدم الوطن من خلال تخريج كفاءات وطنية متميزة.

وصرح الدكتور أسامة إمام القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات أن الكلية لا تدخر جهدا فى تخريج كوادر قادرة ومؤهلة لسوق العمل ويشار لهم بالبنان نظرا لوجود مناهج دراسية على مستوى عالى عالميا وهيئة تدريس على كفاءة عالية وقادرة على تخريج كوادر مميزة على مستوى الجامعات المصرية.

يقام حفل تخرج طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2019 بقاعة مبارك التعليمية بمدينة 6 أكتوبر.

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