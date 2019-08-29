انتهاء أزمة الانتظار بمطار سوهاج.. إنشاء صالة لاستقبال وتوديع المسافرين

تستعد وزارة الطيران المدني خلال الفترة المقبلة لبدء تنفيذ أعمال تطويرات في مطار سوهاج الدولي، حيث سيتم إنشاء صالة مخصصة لاستقبال وتوديع المسافرين، وإنشاء مبانٍ إدارية جديدة وتطوير أماكن التخزين، وكذلك إنشاء مظلات لساحات انتظار السيارات وتطوير بوابات الدخول والخروج، فضلًا عن أعمال التسوية والتنسيق وتزيين المسطحات داخل وخارج المطار.



وقام وفد من وزارة الطيران المدني اليوم، الخميس، بزيارة إلى مواقع العمل في مطار سوهاج، واطلع على آخر مستجدات أعمال التطوير داخل المطار، وتوجه بالشكر لجميع العاملين في مختلف مواقع العمل على الجهد المبذول والعمل الجاد الذي ظهرت آثاره واضحة في زيادة الإيرادات وتحقيق نتائج غير مسبوقة في ميزانية الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية خلال العام المالى 2018 / 2019.



وتم التأكيد على الاستمرار في خطة التطوير والتحديث لقطاع الطيران بأكمله، والتي يأتي على رأس أولوياتها الاهتمام بتطوير الفرد وتدريبه وترسيخ روح الانتماء وحب العمل لدى العاملين، وكذا الاهتمام بتحسين مستوى الدخل من خلال مضاعفة الجهد والإنتاج، حيث أن الحافز دائما مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بزيادة الأداء، وأهمية تطبيق إجراءات الحوكمة وترشيد النفقات من أجل تعظيم العائد ومضاعفة الأرباح.



وشارك في زيارة مطار سوهاج الدولي، الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، والملاح حسين سالم، مدير المطار.

