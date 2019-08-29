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أحمــد صبـري

فن

اليوم.. رامي صبري يحيى حفلا غنائيا في الساحل الشمالي

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:34 م
رامي صبري
رامي صبري
آيه عاطف
يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفل غنائي ضخم اليوم، الخميس، فى الساحل الشمالى ضمن حفلات موسم الصيف، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال الفترة القليلة الماضية.

ومن المقرر أن يقدم رامي عددا من أغاني البومه الجديد "فارق معاك" الذي طرحه مؤخرا في الأسواق، وذلك بجانب عدد من أبرز أغانيه التي يحبها الجمهور.

يذكر أن ضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"انا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".

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