سامو زين يطرح فيديو كليب ورد البستان.. فيديو

طرح الفنان سامو زين، فيديو كليب أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "ورد البستان" وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".



"ورد البستان" كلمات إسماعيل الأبرص، وألحان سامو زين، وتوزيع إم دي جابر، وميكس وماستر أكرم عادل، وصولو عود أكرم عادل، ومن إخراج ISMAIL ALABRSS.



وتقول كلماتها: "ورد البستان في اجمل مكان .. جوا عيوني بغمرها كل الأيام .. خطفتني نسمات عطره وكان الي كان .. سرقت مني الدنيا وشو بدي كمان .. قولي قولي شو بدك قولي قولي .. وقلبي قلبي قلبي ناطر علي نار .. قولي قولي قولي شو بدك قولي المستحيل بهدنيا لعيونك صار .. نزرع الورود نضوي السهرات نقرب القلوب القلوب نحكي حكايات ..نرقص ونطير مثل العصافير نغني ونتمايل نتمايل بين الوردات".



يذكر أن طرح سامو، مؤخرًا فيديو كليب أغنية "حب حب" كلمات قصي باسل، وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادي.