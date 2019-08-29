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طريقة عمل لانشون الفراخ

الخميس 29/أغسطس/2019 - 04:56 م
طريقة عمل لانشون
طريقة عمل لانشون الفراخ
رشا عوني
لانشون الفراخ من أشهى الأكلات السريعة التي يحبها الأطفال والكبار خاصة في سندوتشات المدرسة، لكن شراؤه جاهزًا قد لا يكون صحي ومضمون، لذا من الأفضل تعلم طريقة عمل لانشون الفراخ في المنزل بخطوات سهلة وسريعة لضمان صحة أطفالك بدلًا من شراء الجاهز دون معرفة مصدره ومكوناته.

مدة تحضير لانشون الفراخ : ساعة
الكمية : يكفي لـ 3 أفراد " ويمكنك زيادة الكمية حسب العدد"

مكونات لانشون الفراخ :
نصف كيلو بانيه
3 قطع جبن كريمي " مثلثات"
ربع كوب زيت
ملعقة بصل بودرة
ملعقة ثوم بودرة
2 ملعقة دقيق
ملح و فلفل اسود
ملعقة بابريكا

طريقة عمل لانشون الفراخ :

- اغسلي قطع البانيه ثم ضعي عليها كل التوابل وضعي الخليط كله في الخلاط الكهربي وافرميها جيدًا حتى تحصلي على عجين ناعم
- ضعي الخليط بعد فرمه في كيس بلاستيكي، ثم لفيه في ورق فويل على شكل مستدير وغلفيه جيدًا
- ضعي الخليط بعد لفه في ورق الفويل، في وعاء به ماء بحيث يغطيه بالكامل
-ثم ضيفي للماء ورق لورا وحبهان وملح وفلفل واتركيها تغلي على النار لمدة ساعة حتى ينضج اللانشون بالداخل
- بعد ساعة من الغليان اخرجي اللانشون واتركيخ حتى يبرد ثم قطيعه دوائر واتركيه بالثلاجة.
طريقة عمل لانشون الفراخ
طريقة عمل لانشون الفراخ
طريقة عمل لانشون الفراخ

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