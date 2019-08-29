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حوادث

آثار للبيع.. حبس شخص بدمياط أعلن عن بيع قطع أثرية على الفيس بوك

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:27 م
المتهم
المتهم
زينب الزغبي
قررت النيابة العامة حبس عاطل أربعة أيام علي ذمة التحقيقات لقيامه بتداول صور لقطع أثرية عبر صفحة الفيس بوك بغرض البيع.

كانت معلومات قد وردت من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقيام شخص مسئول عن إدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع وشراء قطع أثرية نظير مقابل مادى.

أسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس تربية رياضية - مقيم بمحافظة دمياط).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور بمحل إقامته، وبحوزته (هاتف محمول "المستخدم فى إرتكاب الواقعة")، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المُشار إليها وصور ومقاطع فيديو لقطع أثرية.

كما تبين وجود رسائل مُتبادلة بين المتهم وآخرين عبر مواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الاتفاق فيما بينهم على بيع وشراء قطع أثرية، وبمواجهة المذكور اعترف بارتكابه الواقعة وإنشاء الحساب المشار إليه بغرض الترويج لبيع الآثار عبر مواقع التواصل الإجتماعى للراغبين بغرض الإستفادة من ذلك ماديًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه علي النيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.

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