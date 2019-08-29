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رياضة

مروان محسن ينتظم في المران الجماعي للأهلي

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:33 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
انتظم مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي، مساء اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان اللاعب قد أدى برنامجًا تأهيليًا، خلال الأيام الماضية، بعد انتظامه في التدريبات، عقب انتهاء إجازة الزواج التي حصل عليها.

وشارك «محسن» في تدريبات الكرة، مساء اليوم وذلك، في إطار الاستعداد لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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