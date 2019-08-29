محمد أبو العينين: الشعوب الإفريقية تتطلع بتفاؤل كبير لنتائج مؤتمر التيكاد

قال رجل الصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الياباني، إن "الشعوب الأفريقية تتطلع بتفاؤل كبير لنتائج مؤتمر التيكاد، فجميعنا يتمسك بالشراكة مع اليابان الشريك الأنسب لأفريقيا علما وخلقا وكفاءة، والذي قدم للعالم نموذجا يحتذى به فى بناء الأمم العصرية وصاحب التجربة التكنولوجية المتطورة"، مشيرا إلى أن أفريقيا تتحرك وتتغير وتتقدم وتدعو شركاءها لمستقبل مشرق يضىء القارة السمراء ويوفر الحياة الكريمة لشعوبها.



جاء ذلك خلال كلمته فى منتدى حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص فى مؤتمر طوكيو السابع حول التنمية فى أفريقيا "تيكاد 7" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني، وأكثر من 50 رئيس دولة أفريقية، وأكثر من 3000 من ممثلي ووفود الدول الأفريقية وعدد كبير من رجال الصناعة والاستثمار.



وأكد محمد أبو العينين أن القادة الأفارقة عقدوا العزم على بناء أفريقيا الحديثة فى إطار رؤية التنمية المستدامة 2063 والتي تحاكي النهضة التي حدثت فى شرق آسيا، وتمثل رؤية تعظم القيمة المضافة لثروات أفريقيا البشرية والطبيعية، حيث تمتلك أفريقيا كل المقومات للتقدم والنمو وتحقيق نهضة شاملة لدول وشعوب القارة السمراء.



وأوضح نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الياباني أن تسابق قوى العالم السياسية والاقتصادية للتعاون مع أفريقيا يتزايد كل يوم، وتتزايد معه طموحات وآمال الشعوب، وتتعاظم معه فرص التجارة والاستثمار، وأن هذا التسابق يأتي لأن أفريقيا تمتلك ثروات ضخمة فهي ثاني أكبر قارات العالم مساحة أكثر من 30 مليون كيلومتر، فهي أكبر من الصين والهند والولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان مجتمعة، كذلك فهي أكثر قارات العالم شبابا فإن 65% من سكانها في عمر الشباب.