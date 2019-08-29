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حوادث

النيابة تحقق فى مصرع طفل غرقا فى حمام سباحة ببني سويف

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:37 م
غرق طفل فى حمام سباحة
غرق طفل فى حمام سباحة ببني سويف
محمد عبد الحليم
فتحت النيابة العامة ببنى سويف، اليوم الخميس، تحقيقا فى حادث غرق طفل داخل حمام سباحة بمركز شباب بنى سويف الجديدة شرق النيل.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا، من مدير مباحث المديرية، بمصرع طفل يدعى "عبد الرحمن . ع .ع" داخل حمام سباحة مركز شباب بنى سويف الجديدة شرق النيل.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى مكان الحادث، وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى تحت تصرف النيابة العامة.

وقال أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف، إن حمام السباحة مؤجر بحق الإنتفاع إلى أحد المستثمرين بمبلغ 40 ألف جنيه فى الشهر لمدة 7 سنوات، مشيرا إلى إن هناك تعليمات تم توزيعها من قبل الشباب والرياضة ببنى سويف على حمامات السباحة المؤجرة بضرورة توافر الاشتراطات لسلامة رواد حمامات السباحة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة انتقلت لجنة من مديرية الشباب والرياضة إلى موقع البلاغ وتم إخطار الشرطة بالواقعة لتحرير محضر.

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