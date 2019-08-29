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ما حدث معنا انقلاب سياسي.. محافظون أتراك يقاضون حكومة اردوغان

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:31 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلن 3 محافظين أقالتهم حكومة أردوغان مؤخرا، تقديم طعن على قرار الحكومة إعفاءهم من مناصبهم بزعم علاقتهم مع حزب العمال الكردستاني.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المحافظين الثلاثة المقالين، وهم محافظو ديار بكر وماردين ووان، سيلجوك ميزراكلي، وأحمد تورك، وبديعة أوزجوك إرتان، قولهم إن قرار إقالتهم يمثل "انقلاب سياسي".

وأكد محافظ ماردين المقال، أن الحكومة التركية منعت المحافظين الثلاثة من "فرصة خدمة الشعب" لدواع سياسية بهدف "تعطيل نضال الشعب الكردي من أجل الديمقراطية وإخافته وقطع جهود تحقيق تغييرات في تركيا".

وقالت الوكالة الفرنسية إن قرار إعفاء المحافظين الثلاثة أسفر عن تنظيم احتجاجات شعبية في المناطق ذات الأغلبية الكردية، لكن الحكومة التركية أصدرت قرارات بمنع التظاهر، وقامت الشرطة بقمع من يحاول التظاهر باستخدام خراطيم المياه.

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