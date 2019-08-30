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برلمان

برلماني: 3 قوانين على أجندة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
معتز الخصوصى
قال النائب صلاح عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن هناك عدد من القوانين التى لابد أن يقرها مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الخامس.

وأشار عقيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين هى قانون مجلس الشيوخ وقانون مجلس النواب، بالإضافة إلى قانون مجلس النواب ، مؤكدا على ضرورة إقرار هذه القوانين نظرا لأنها تعتبر إستحقاق دستورى.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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