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حوادث

التصريح بدفن جثة حداد لعدم وجود شبهة جنائية فى وفاته بحدائق القبة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:23 م
التصريح بدفن جثة
التصريح بدفن جثة حداد
كتب – محمد صبرى:
قررت النيابة العامة التصريح بدفن جثة حداد عثر عليه فى حاله تعفن داخل شقته بحدائق القبة ، بعد ان اثبت تحريات المباحث عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة بوجود جثة داخل شقة بشارع الساقية، بالانتقال والفحص تبين أنها لشاب يعمل حداد متعفنة وفي بداية التحلل.

وتبين من التحريات أن المتوفى يقيم بمفرده في الشقة ويوم اكتشاف الواقعة اتصل به أحد زملائه دون رد فتوجه للشقة وقام بكسر الباب بمساعدة أقارب المتوفى، وتبين أن الجثة في حالة تعفن.

كما تبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وهو ما اكدته التقارير الطبية أن الوفاة طبيعية وتحرر محضر بالواقعة .

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