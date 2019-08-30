لـ مواجهة الأهلي... الجهاز الطبي للزمالك يعد ثنائي الفريق

حرص الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، علي تجهيز ثنائي الفريق الأبيض مصطفى فتحي والمغربي خالد بوطيب، خلال الفترة الحالية، بناء على طلب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للقلعة البيضاء.



ويأمل المدرب الصربي في لحاق الثنائي بمباراة السوبر المصري المقبلة أمام الأهلي، والمحدد لها يوم ١٨ سبتمبر المقبل.



ويخضع اللاعبان حاليًا لفترة تأهيل خاصة، من أجل تجهيزهما للمشاركة مع الزمالك خلال أقرب وقت.



وغاب مصطفى فتحي عن المشاركة مع الزمالك، منذ شهر فبراير الماضي نتيجة إصابته في الركبة، وخضوعه لعملية جراحية في ألمانيا، عبارة عن تثقيب وتهذيب للسطح المفصلي للركبة بواسطة المنظار الجراحي.



أما بوطيب فكان يعاني من إصابة في الركبة منذ تواجده في معسكر منتخب بلاده، ببطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، وتوجه بوطيب خلال الأسابيع الماضية إلى فرنسا للخضوع إلى العلاج، وعاد إلى القاهرة لمواصلة تدريباته



ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، يوم الأحد المقبل، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، في المباراة المحدد انطلاقها في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ستاد الإسماعيلية.