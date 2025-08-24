ناشئات مصر للطائرة يفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا بالفوز على مدغشقر

استهل منتخب مصر لناشئات الكرة الطائرة تحت 16 عامًا مشواره في بطولة إفريقيا، المقامة حاليًا في تونس، بفوز مهم على نظيره منتخب مدغشقر بنتيجة (3-0)، ليعلن عن انطلاقة قوية في سباق المنافسة على اللقب القاري.

وقدمت لاعبات منتخب مصر عرضًا مميزًا، ظهر خلاله التفوق الفني والبدني، ما منحهن أفضلية واضحة منذ بداية اللقاء وحتى نهايته.

ويمثل هذا الفوز انطلاقة مثالية تمنح "ناشئات الفراعنة" دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المشوار بثقة نحو الأدوار المقبلة، في ظل الطموحات الكبيرة للفريق بتحقيق إنجاز جديد للكرة الطائرة المصرية.

ويشارك منتخبا مصر للناشئين والناشئات تحت 16 عامًا مشوارهما في البطولة الإفريقية للكرة الطائرة، التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 22 حتى 31 أغسطس الجاري، وسط طموحات كبيرة بحصد اللقب القاري.

ويدخل ناشئو وناشئات الفراعنة البطولة بروح عالية وإصرار على مواصلة الإنجازات، في ظل دعم كبير من الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بهدف الحفاظ على الريادة الإفريقية وصناعة جيل جديد من الأبطال.

ويرأس البعثة المصرية في تونس الإعلامية منى عبد الكريم، أمين صندوق الاتحاد.

الجهاز الفني لمنتخب الناشئين:

محمد اللقاني: مدير فني

محمد بخيت: مدرب عام

إبراهيم محمد: محلل تقني

مصطفى يسري: أخصائي إصابات وتأهيل

محمد أحمد دسوقي: حكم مرافق



قائمة اللاعبين:

سيف الدين أحمد – عمر وائل – عمر رضا – سليم محمد – محمد رامي – زياد محمد – محمد يوسف – يوسف سامح – حسن خالد – ياسين تاج الدين – علي أحمد – عمر أحمد.

الجهاز الفني لمنتخب الناشئات:

تهاني طوسون: مديرة فنية

نشأت طلعت: مدرب عام

عمرو ربيع: محلل تقني

د. أشرقت ناصر: أخصائية علاج طبيعي

مروة محمود حسني: حكم مرافق



قائمة اللاعبات:

فاطيما أحمد – فاطمة شوشة – رودينا محمد – كارلا أيمن – لمار أسامة – ريناد أحمد – ريناد وائل – جود عماد الدين – تالية العوضي – إيلاف محمد – لينة محمد – كرمة عبد المنعم.

وتتولى أماني رشيد مهمة المسؤول الإداري للبعثة.