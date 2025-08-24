قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الثلاثاء المقبل.. فتح التسجيل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات عبر هذا الرابط
الصحة: الدولة حريصة على زيادة الاستثمار الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير
الزمالك ينتظر خطابا رسميا من فيفا واتحاد الكرة بقيد الكيني أرون
مطاردة ساخنة بين الأهالي ونسناس هارب في أرمنت.. ما القصة ؟
خامنئي: نرفض الإملاءات الأمريكية.. ولا حل مع واشنطن لأنها تسعى لإخضاعنا
الوزير: مستعدون لإزالة أي تحديات فنية أو إدارية أو إجرائية تواجه المستثمرين الصناعيين
ناشئات مصر للطائرة يفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا بالفوز على مدغشقر
التنمية المحلية: 220 ألف مشروع بتمويل 34 مليار جنيه توفر 1.4 مليون فرصة عمل
وزير البترول: نتطلع لشراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
أخبار البلد

التنمية المحلية: 220 ألف مشروع بتمويل 34 مليار جنيه توفر 1.4 مليون فرصة عمل

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" حقق إنجازات غير مسبوقة منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى نهاية يوليو 2025، حيث تم تمويل حوالى 221 ألف مشروع صغير ومتوسط في محافظات الجمهورية، بإجمالي قروض تجاوزت 34.1 مليار جنيه، أسهمت في توفير  1,456,242 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب والمرأة في القرى والمراكز والمدن.

مشروعك 

جاء ذلك خلال التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية اليوم حول جهود برنامج "مشروعك"منذ انطلاقه وحتى يوليو الماضى .

وأكدت د. منال عوض أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد وخلق فرص عمل مستدامة، مشيرة إلى أن "مشروعك" يعد ذراعاً تمويلياً تنموياً يساهم في دمج الشباب في سوق العمل وتحفيزهم على العمل الحر والإنتاج.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن التقرير أشار إلى أن محافظة سوهاج جاءت في المركز الأول بعدد 23,9 ألف مشروع بإجمالي قروض وصلت إلى 4.6 مليار جنيه وفرت نحو 159 ألف فرصة عمل، تلتها محافظة المنيا بعدد 23,8 ألف مشروع بقروض بلغت 3.4 مليار جنيه وفرت 158 ألف فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة التي سجلت 19,8 ألف مشروع بقروض 1.8 مليار جنيه ووفرت نحو 103 ألف فرصة عمل ، ومحافظة الدقهلية بـ 18,2 ألف مشروع بإجمالي قروض 2.3 مليار جنيه وفرت 107 ألف فرصة عمل.

وأكدت عوض أن الوزارة مستمرة في تطوير مبادرة "مشروعك" وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد من المستفيدين من الشباب والمرأة ، وذلك عبر التوسع في الشراكة مع البنوك المشاركة فى المبادرة وتبسيط الإجراءات وتقديم الاستشارات الفنية والتسويقية للمستفيدين من خلال مكاتب مشروعك فى مختلف المحافظات، موضحة أنها تتابع بشكل دوري معدلات التنفيذ على أرض المحافظات وقدرتهم على تذليل أي عقبات أمام الشباب الجادين في تنفيذ مشروعاتهم.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة تكثيف الحملات التوعوية في القري والمدن بالتنسيق مع المحافظات لجذب الشباب وتوفير دراسات الجدوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب علي العمل الحر وتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول علي القروض وتوفير التدريب اللازم لهم .

التنمية المحلية مشروعك وزيرة التنمية المحلية منال عوض

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

