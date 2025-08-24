الثلاثاء المقبل.. فتح التسجيل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات عبر هذا الرابط

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استكمال اعمال مراحل التنسيق بإتاحة الفرصة أمام الطلاب الناجحين في الثانوية العامة (الدور الأول، ويُستكمل لاحقًا بالطلاب الناجحين في الدور الثاني) للتقدم ضمن المرحلة الثالثة، وذلك وفق الضوابط والقواعد المنظمة لعملية القبول الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.

واوضحت أنه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26/8/2025، ويظل متاحاً حتى اكتمال تقدم جميع الطلاب الناجحين من الدورين الأول والثاني، لتبدأ بعدها مباشرة عمليات الفرز والمراجعة وإعلان نتائج هذه المرحلة في صورة مجمعة.

وجاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة هو:

 205 درجة لطلاب الثانوية العامة (النظام القديم).

 160 درجة لطلاب الثانوية العامة (النظام الحديث).

كما يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

https://tansik.digital.gov.eg

ويعمل الموقع على مدار الأربع والعشرين ساعة يومياً، بما يتيح لهم مرونة إدخال رغباتهم في أي وقت عبر الحاسب الشخصي، هذا بالإضافة إلي معامل الحاسب الآلي المنتشرة بالجامعات الحكومية التي تقدم الدعم الفني والإرشادي للطلاب يومياً من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصراً، وذلك لضمان إدخال الرغبات بدقة وأمان طوال فترة التسجيل.

ويجب علي الطالب الحفاظ علي الرقم السري الخاص به ، حيث يمثل ضماناً لسرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأي شخص يتعديل رغباته.