كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن نادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "الزمالك ينتظر خطابا رسميا من فيفا واتحاد الكرة بقيد الكيني أرون".

وكان قد كشف مصدر بالجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن جاهزية محمد صبحي حارس المرمى للمشاركة في مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الحارس تعرض لحالة إعياء ودوار عقب انتهاء مباراة مودرن سبورت الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشدد الجهاز الطبي على أن حالة اللاعب تحسنت وأصبح جاهزاً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للمباراة المقبلة في الدوري.

ويستضيف الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز