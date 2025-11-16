قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية يشددان على سرعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة الخديوية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

ترأس اللواء أ. ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، اجتماعًا بديوان عام محافظة القاهرة لمتابعة  أعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة الخديوية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء هذه المنطقة للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية طبقًا للجداول الزمنية المخطط لها .


وأكد محافظ القاهرة أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عن طريق الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة ، وإزالة كافة التشوهات التي لحقت بها

وأكد محافظ القاهرة على حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للانتهاء من أعمال التطوير.

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على رؤساء الأحياء المعنية بحظر سير التوكتوك داخل منطقة القاهرة الخديوية حفاظًا عليها .

وتناول الاجتماع مناقشة المخطط العام لمنطقة وسط البلد ومربع الوزارات ،  ومتابعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة المسارح ، والاستعدادات الجارية لافتتاح حديقة الأزبكية ضمن جهود الدولة فى استعادة المظاهر الاثرية المميزة لمنطقة القاهرة الخديوية، وتجديد الروح فيها، وإعادة الدور الثقافي ، وتعزيز الأهمية السياحية لها. 
كما تناول الاجتماع متابعة نسب تنفيذ أعمال تطوير المرحلة الرابعة  للقاهرة الخديوية فى المنطقة من ميدان طلعت حرب حتى شارع ٢٦ يوليو، وكذلك أعمال تطوير كوبرى الليمون برمسيس.

شارك فى الاجتماع اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الاسكان ، وعدد من الاستشاريين والمتخصصين ، وممثلى الصندوق السيادي، وشركة مصر لادارة الإصول العقارية، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وعدد من قيادات المحافظة.

مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية القاهرة التراثية محافظة القاهرة الدكتور إبراهيم صابر

