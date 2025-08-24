مطاردة ساخنة بين الأهالي ونسناس هارب في أرمنت.. ما القصة ؟

شهد نجع الديموقراط التابع لمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر حالة من الذعر والارتباك بعد رصد قرد من نوع النسناس يتنقل بين الشوارع والأشجار المرتفعة داخل القرية في مشهد غريب أثار قلق الأهالي خاصة بعد استمراره عدة أيام دون السيطرة عليه.

وأوضح الأهالي أنهم شاهدوا القرد منذ ثلاثة أيام يتحرك بحرية فوق الأسطح وبين الحقول والأشجار مما أثار حالة من الخوف على أطفالهم ومواشيهم ودفعهم إلى إبلاغ الجهات المعنية لسرعة التدخل.

وفور تلقي البلاغ تحركت قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية المحاميد والطب البيطري بالأقصر حيث بدأت عمليات مطاردة ومحاصرة النسناس وسط محاولات متكررة للسيطرة عليه بعد أن اتخذ من الأشجار العالية ملجأ يختفي فيه من حين لآخر

وتواصل الأجهزة التنفيذية جهودها في التعامل مع الموقف بالتعاون مع الجهات البيطرية من أجل ضبط القرد وإبعاده عن التجمعات السكنية حفاظا على أمن وسلامة المواطنين فيما لا تزال حالة القلق تسيطر على سكان نجع الديموقراط إلى أن يتم حسم الموقف بشكل كامل