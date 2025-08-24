لعب أطفال .. الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة المرج

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بمنطقة المرج بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (عامل ، وسيدة) ، طرف ثان: (4أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج ، لخلافات حول لهو الأطفال تعدوا خلالها على بعضهم البعض بإستخدام أسلحة بيضاء وعصا خشبية دون حدوث إصابات.. وأمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (الأسلحة المستخدمة فى الواقعة).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية