ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الإثنين .. إذاعة 5 حلقات مجمعة من "قيد عائلى" وبداية الحلقات الجديدة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:58 ص
مسلسل قيد عائلي
مسلسل قيد عائلي
شيرى نبيل
أعلن الفنان صلاح عبد الله، إذاعة شبكة قناة "دراما Dmc " الاثنين المقبل 5 حلقات مجمعة من مسلسل "قيد عائلى" يليها بدء إذاعة الحلقات الجديدة من المسلسل وذلك فى تمام الساعة 11مساء .

يدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع والذي يدور بين الجميع -الكبار والصغار- ونكتشف أنه يمتد في جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.

مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.

موضوعات متعلقة

بـ تيشيرت أصفر.. أحدث ظهور لـ منة فضالي فى الچيم

سيمون تفاجئ جمهورها في قيد عائلي.. تعرف على السبب

دنيا عبد العزيز تروج للجزء الثاني من مسلسل قيد عائلي

ترشيحاتنا

كريستيان بيسرى ليست الأولى.. مذيعات طاردهن المعجبون.. عكاشة يصرح بإعجابه بإيمان الحصري ويوري مرقدي يطلب الزواج من مذيعة على الهواء

استقبال جماهيري لـ براد بيت قبل عرض فيلم Ad Astra بمهرجان فينيسيا

بحس جواك قيعي صغير .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جمال العاصي

لسبب مؤسف .. وفاة دولفين أمام الجمهور في بلغاريا

رانيا منصور فى أحدث ظهور لها.. استنونى فى مسلسل نصيبى وقسمتك...شاهد

يقتل زوجته ويهرب .. جهود أمنية لضبط المتهم في الخليفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبال جماهيري لـ براد بيت قبل عرض فيلم Ad Astra بمهرجان فينيسيا

بفستان مبهج .. بلقيس تتألق في أحدث ظهور لها على إنستجرام

بمجوهرات لافتة وفستان لامع .. درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير