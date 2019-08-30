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فن

إيهاب فهمي ينتهي من تصوير مسلسل قيد عائلي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:31 ص
ايهاب فهمي
ايهاب فهمي
شيرى نبيل
انتهى الفنان إيهاب فهمي اليوم، الخميس، من تصوير أحداث دوره في مسلسل "قيد عائلي"، المقرر عرضه السبت المقبل على فضائية "دي إم سي".

دور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع والذي يدور بين الجميع -الكبار والصغار- ونكتشف أنه يمتد في جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.

مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.



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