الرئيس السيسي: الدول الأفريقية مقبلة على مرحلة مهمة تتزايد فيها فرص التجارة والاستثمار .. فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن دول الاتحاد الأفريقي مقبلة على مرحلة مهمة تتزايد فيها فرص التجارة والاستثمار.



وقال الرئيس السيسي في كلمة خلال الجلسة الختامية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد" المنعقدة بمدينة "يوكوهاما" اليابانية إن قمة "التيكاد" شكلت منعطفا مهما في دفع التعاون بين دول الاتحاد الإفريقي واليابان، حيث وجهت بوصلة الاهتمام لتطوير الموارد البشرية؛ بما يتسق مع الواقع الأفريقي والأولوية التي تعطيها دول القارة لشبابها الذين يشكلون قرابة 65% من سكان القارة.



وثمن الرئيس السيسي، توجه اليابان لتعزيز التعاون والتواصل بين الشعوب ودفع المسيرة التنموية للقارة الإفريقية فى إطار المصلحة المشتركة واحترام سيادة الدول ومقدراتها.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن دول الاتحاد الإفريقي مقبلة على مرحلة مهمة تشهد فيها تغيرات كبيرة تتزايد فيها فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال وتطور فيها مجالات وقدرات التصنيع، وذلك بدفع من مجتمعات شابة طموحة وسياسات حكومية تشجيعية جريئة ومحفزة طموحة لتحقيق تطلعات شعوبنا.



وأكد الرئيس السيسي في كلمة خلال الجلسة الختامية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد" المنعقدة بمدينة "يوكوهاما" اليابانية أن قارة إفريقيا قطعت شوطا طويلا من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، فضلا عن بذلها جهودا كبيرة ومتلاحقة لتحقيق عملية الاندماج الاقتصادي على المستويين الإقليمي والقاري؛ بما جعلها قبلة لاهتمام الشركاء التنمويين الدوليين.



وأعرب الرئيس السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي عن ترحيب قارة إفريقيا بالانفتاح على العالم والتعاون مع شركائها التنمويين في إطار تحدده خطط تنفيذية تعود على شعوب القارة بنتائج ملموسة، سواء في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة أو تحديث منظومة التصنيع القارية وتطوير البنية الأساسية والتكنولوجية وإرساء قواعد الاقتصاد الرقمي.





وجدد الرئيس دعوته لمؤسسات القطاع الخاص كافة والشركات اليابانية والعالمية ومؤسسات التمويل الدولية للتعاون والاستثمار في إفريقيا، قائلا: "هذا هو التوقيت الصحيح للانفتاح على القارة السمراء، فأسواق إفريقيا مفتوحة والظروف الاستثمارية مهيأة والرغبة موجودة للتعاون مع جميع الشركاء".



وطالب الرئيس، مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بالاضطلاع بدورها في تمويل التنمية بأفريقيا وتوفير الضمانات المالية لبناء قدرات القارة بما يسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار .



وجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي نداءه بأنه "آن الآوان لتقدم مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية أفضل الشروط والحوافز للمشروعات وبرامج التنمية؛ بما يحقق للشعوب الإفريقية أحلامها باللحاق بركب التقدم والتحديث والتنمية المستدامة".



وأشاد الرئيس خلال الجلسة الختامية لقمة "تيكاد" المنعقدة بمدينة "يوكوهاما" اليابانية بالمناقشات المثمرة التي جرت خلال أعمال القمة، مناشدا بأهمية أن تتواصل مسيرة التيكاد وتستمر في دعم التنمية الشاملة والمستدامة في القارة الأفريقية من خلال ركائزها الثلاث، أولها الإسراع في التحول الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال من خلال التجديد وإشراك القطاع الخاص، وثانيها: توفير مجتمعات مستدامة ومرنة، وثالثها تعزيز السلم والاستقرار.



وأكد الرئيس السيسي أن عملية البناء - على هذه الركائز الثلاث - تتطلب آليات متابعة فاعلة، لتظل تعهدات التيكاد تتمشى مع الرؤية والأولويات الأفريقية وفقا لأجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة 2030.