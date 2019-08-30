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أخبار العالم

الصين ترسل وحدات بحرية في مهمة مرافقة بخليج عدن

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:09 ص
وحدات بحرية صينية
وحدات بحرية صينية
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية اليوم /الجمعة/ مغادرة وحدات بحرية تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي مدينة تشينغداو الساحلية بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، في طريقها إلى خليج عدن؛ للقيام بمرافقة سفن مدنية.

وذكرت الوزارة - في بيان - أن الوحدات تتكون من قوات من قيادة المنطقة الشمالية للقوات البحرية الصينية، وتضم مدمرة وفرقاطة وسفينة إمداد، إضافة إلى أكثر من 600 ضابط وجندي وعشرات من عناصر قوات العمليات الخاصة ومروحيتين.

وبدأت بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني إجراء مهمات المرافقة في خليج عدن والمياه قبالة الصومال في ديسمبر 2008.. وأرسلت البحرية الصينية على مدار السنوات الماضية 106 سفن وأكثر من 28 ألف ضابط وجندي لمرافقة ما يزيد على 6700 سفينة صينية وأجنبية.

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