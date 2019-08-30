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حوادث

ضبط عصابتين لـ ترويج المخدرات في القليوبية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:39 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
إبراهيم الهوارى
ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيلن عصابين تخصصوا في ترويج المواد المخدرة فى مناطق شبين القناطر، وشبرا الخيمة تم التحفظ على المتهمين والمخدرات وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد وائل نبيل رئيس مكتب المخدرات يفيد بضبط تشكيلين عصابين لترويج المواد المخدرة وتوزيعها على عملائهم.

وتبين أن التشكيل الأول في شبين القناطر تمكن المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث المركز من القبض على كلا من وائل م" 35 سنة و"احمد ب " 28 سنة عاطلين وبحوزتهما فرد خرطوش وربع كيلو هيروين ومبلغ مالى 1200 جنيه.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما.

كما تمكن القدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة، من ضبط تشكيل عصابي يضم كل من " حسين س" 30 سنة، و"محمد ق" 29 سنة عاطلين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن 120 جرام ومبلغ 860 جنيه وعدد2 هاتف محمول واعترفا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع.

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