شاهد.. اللحظات الأولى لمحاولة اغتيال قائد الحزام الأمني في اليمن

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء يمنيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما قالوا إنه ”تفجير“ استهدف قوات تابعة للحزام الأمني، الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي، في مدينة عدن.



وفي وقت سابق اليوم أفادت تقارير إخبارية بأن هجومًا بعبوة ناسفة استهدف قوة تابعة للحزام الأمني، بمنطقة جولة الكراع، في دار سعد، شمال مدينة عدن، عاصمة اليمن المؤقتة.



وأظهر مقطع الفيديو المتداول تصاعد أعمدة الدخان من مكان الحادث، إضافة إلى أصوات انفجارات، فيما يقول أحد النشطاء، إن الهجوم كان بـ“دراجة مفخخة“.



وقالت مصادر يمنية إن الهجوم ”كان محاولة اغتيال فاشلة لقائد الحزام الأمني بعدن، وضاح عمر، تم تنفيذها من طرف جماعات متشددة“.



