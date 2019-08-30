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رياضة

محمد صلاح يترقب.. فيفا يحدد موعد إعلان القوائم النهائية لجوائر الأفضل 2019 THE BEST

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:02 م
محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعى
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا موعد الكشف عن القوائم النهائية للمرشحين لحصد جوائز الأفضل في العالم لعام 2019.

وقال الحساب الرسمي لــ فيفا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: من سيكون المتوج بجائزة The Best لهذا العام؟ يوم الإثنين الساعة (12 بتوقيت وسط أوروبا) سيتم الكشف عن المرشحين الـ3 عن 8 فئات من الجوائز، ملعب سان سيرو في ميلان سيحتضن الحدث.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم قد أعلن القوائم الأولية المرشحة لحصد جوائز الأفضل فى عام 2019 والتى جاء على رأسها قائمة المرشحين الـ 10 المتنافسين على جائزة أفضل لاعب فى العالم بالإضافة إلى قائمة أفضل 10 لاعبات وأفضل 10 مدربين و10 مدربات أيضا.

وضمت قائمة أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم كلا من:الأرجنتينى ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني و المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي والهولندى فرانك دي يونج لاعب برشلونة الإسباني والهولندى ماتياس دي ليخيت لاعب يوفنتوس الإيطالي والبلجيكى إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد الإسباني والإنجليزى هاري كين لاعب توتنهام الإنجليزي والسنغالى ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي والفرنسى كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي والهولندى فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي.

وسيتم اختيار الفائز بهذه الجائزة عن طريق التصويت من قبل مدربي المنتخبات الوطنية وقادة المنتخبات وممثلين عن وسائل الإعلام وجماهير اللعبة بواقع 25 % لكل منهم.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في العالم يوم الإثنين 23 سبتمبر في حفل كبير بمدينة ميلانو الإيطالية.

وشملت قائمة أفضل 10 مرشحات لحصد جائزة أفضل لاعبة كل من: لوسى برونزى (ليون الفرنسى)، جوليا ارتز (شيكاغو ريد ستار الأمريكى)، كارولين جرهام هنسن (برشلونة الإسبانى)، إيدا هيجربيرج (ليون الفرنسى)، أماندينى هنرى (ليون الفرنسى)، سام كير (شيكاغو ريد ستار الأمريكى)، روز لافلى (واشنطن سبريت الأمريكى)، فيفان ميدياما (أرسنال الإنجليزى)، أليكس مورجان (أورلاندو الأمريكى)، ميجان رابينى (ريجان الأمريكى)، ويندى رينارد (ليون الفرنسى)، إيلان وايت (برمنجهام سيتى الإنجليزى).

ورشح فيفا لجائزة أفضل مدرب فى العام، كلا من: جمال بلماضى (مدرب منتخب الجزائر)، ديديه ديشامب (مدرب منتخب فرنسا)، بيب جوارديولا (مدرب مانشستر سيتى الإنجليزى)، يورجن كلوب (مدرب ليفربول الإنجليزى)، مارسيلو جاريدو (مدرب ريفر بليت الأرجنتينى)، ريكاردو جارسيا (مدرب منتخب بيرو)، ماوريسيو بوكيتينو (مدرب توتنهام الإنجليزى)، فيرناندو سانتوس (مدرب منتخب البرتغال)، إيريك تين هاج (مدرب أياكس الهولندى)، تيتى (مدرب منتخب البرازيل).

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