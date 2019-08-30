أهانوا والده وحرقوا منزله .. فلاح يفتح النار على أعمامه بـ بني سويف



القت مباحث الفشن ببني سويف القبض علي فلاح بعد قيامه باطلاق أعيرة نارية علي 2 من أعمامه ونجل عمه وإصابتهم إصابات بالغة.



كان الرائد احمد حسين رئيس وحده مباحث مركز شرطة الفشن قد تلقي بلاغا يفيد قيام المدعو مكاوي . ع - 28 سنه فلاح ومقيم الجفادون التابعه لمركز الفشن بالتعدي علي 2 من أعمامه سعداوي ومسلم وابن عمه سليم بإطلاق أعيرة نارية عليهم مما أدي الي إصابتهم إصابات بالغه تم نقلهم لمستشفي الجامعه ببني سويف للعلاج.



وعلي الفور تم اخطار العميد مجدي لطفي رئيس مباحث جنوب بني سويف والذي أمر بسرعة ضبط المتهم وقاد النقيبان عماد عرفة وعمرو حسونه معاونا المباحث حملة تمكنت بمساعدة الأهالي في السيطره علي المتهم وبحوزته السلاح الناري فرد خرطوش و4 طلقات المستخدم في الجريمة.



وتم اصطحاب المتهم لديوان مركز شرطة الفشن وتم تحرير المحضر رقم 3447 لسنة 2019 اداري مركز الفشن بالواقعة الفشن وامام رجال المباحث اعتراف بإرتكاب الواقعه وبرر جريمته بقيام المجني عليهم بالتعدي عليه وعلي والده بالضرب وقيامهم بحرق منزله واتلاف الزراعات الخاصة بهم .



وقام بتحرير العديد من المحاضر ضدهم وبإحالته للنيابة قرر المستشار فادي سامح وكيل النائب العام بانتداب خيري السعدي المحامي للحضور مع المتهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعه وظروفها وملابساتها.



