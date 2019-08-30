تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.. تعرف على السبب

أعلن نادي مانشستر سيتي، تأجيل مباراته أمام ليفربول والتي كان مقررا لها التاسع عشر من أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وذكر الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أنه تم تأجيل مباراة فريقه أمام ليفربول لمدة 24 ساعة، بسبب ارتباطات الشياطين الحمر الأوروبية.



ونجح ليفربول في تحقيق العلامة الكاملة في الثلاث مباريات السابقة، حيث فاز على نوريتش سيتي وساوثهامبتون وآرسنال، بينما فاز مانشستر يونايتد على تشيلسي وتعادل أمام وولفرهامبتون وخسر أمام كريستال بالاس.



وكان محمد صلاح تألق مع ليفربول في المباراة الماضية أمام آرسنال، حيث سجل هدفين في فوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.



يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس بـ 4 نقاط.