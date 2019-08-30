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رياضة

لأول مرة.. تفاصيل خناقة أحمد بلال مع حسام حسن في الأهلى .. فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:38 م
احمد بلال - حسام
احمد بلال - حسام حسن
نور عادل
كشف أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، عن تفاصيل خناقته مع حسام حسن، نجم منتخب مصر السابق ومدرب سموحة، معه خلال تدريبات النادي الأهلي.

وروى أحمد بلال، في تصريحات تلفزيونية، تفاصيل اشتباك حسام حسن معه في تدريب الأهلي وذلك عند نزوله في التدريب قبله، قائلًا:" عندما تم تصعيدي إلى الفريق الأول تم منحي قميص مران يحمل رقم 9، ليأتي حسام حسن من بعيد ويقول لي هو انت اللي هتلعب مكاني؟!".

وأكمل:" كابتن حسام حسن كان صعب جدا في مثل تلك الأمور، هو شخصية صعبة للغاية في الكرة، ورقم 9 بالنسبة له أمر هام".

واستطرد:" اللاعبين وجهوا رسالة له قبل إحدى المباريات في بطولة أفريقيا بسبب انني كنت ارتدي قميص رقم 9، والذي كان يخصه في تلك الفترة، ولكنه كان موقوفا عن اللعب، وقال اللاعبون لي أن هذا اليوم سيكون صعبا بالنسبة لي"، مضيفا:"وفي تلك المباراة نزل حسام حسن من المدرجات يوجه اللوم على مسئولي الأهلي قائلًا لهم انتوا عايزين تبطلوني كورة وملبسينه رقم 9".

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