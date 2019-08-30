غدا.. الاحتفال بتخريج دفعة من كلية لاهوت مجمع المثال بالمنيا

تحتفل كلية لاهوت مجمع المثال بالشراكة مع كلية اللاهوت اكسبلورنيشنز ( فرع المنيا ) بتخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية قسمي ( الماجستير والبكالوريوس ) في السادسة من مساء غد السبت بقاعة كنيسة الاخوة بمدينة المنيا.



وقال رضا عزت المستشار الإعلامي لكلية اللاهوت - في تصريح له اليوم - إن الاحتفالية تقام بحضور الدكتور القس عاطف سيدهم رئيس المجمع والدكتور نادر ميشيل مدير الكلية والدكتور القس مودي جرجس نائب مدير الكلية للشئون الاكاديمية والدكتور هاني سميح نائب مدير الكلية لشئون الطلاب.



كما يشارك في الاحتفالية أيضا القس هاني نجيب مدير فرع المنيا وعدد كبير من قيادات المذاهب الانجيلية وعدد من أعضاء مجلس النواب وبعض القيادات السياسية والشعبية والدينية .



يشار إلى ان كلية لاهوت مجمع المثال بالشراكة مع كلية اللاهوت اكسبلورنيشنز خاضعة للطائفة الانجيلية برئاسة الدكتور القس اندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر .