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رياضة

مرتضى منصور يشهد فوز ناشئي الزمالك على الاهلي.. تفاصيل

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:57 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
منتصر الرفاعي - ملك موسى
حرص المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، علي التواجد بملاعب الناشئين عقب انتهاء لقاء فريق الكرة بالنادي مواليد ٢٠٠١ أمام الاهلي والذي انتهي بفوز الزمالك بهدف دون رد.

وهنأ مرتضي منصور، اللاعبين علي الفوز والروح العالية التي خاضوا بها اللقاء.

وطالب رئيس نادي الزمالك، لاعبي الفريق بالاستمرار في الانتصارات كما رحب منصور بلاعبي الاهلي والجهاز الفني وفتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين في مقر القلعه البيضاء.

وقرر صرف مكافأة للاعبين والجهاز الفني بعد الفوز اليوم بقمة بطولة الجمهورية.

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