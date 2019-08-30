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أخبار البلد

الارصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. مع مفاجأة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:10 م
الأرصاد تكشف درجات
الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة
يتابع المصريون يوميًا حالة الارصاد الجوية، حيث تشهد البلاد منذ فترة بشكل يومي درجات حرارة مرتفعة للغاية، مع وجود رطوبة عالية تؤثر سلبًا على المواطنين، حيث تشهد جميع أنحاء البلاد درجات حرارة مرتفعة للغاية، ولكن زفت هيئة الارصاد الجوية اليوم الجمعة أنباءً سارة للمصريين، بأن عصر موجات الحر قد أنتهى نهائيًا مع قدوم شهر سبتمبر، وأن البلاد لن تشهد مرة اخرى موجات مرتفعة كالسابقة.

الارصاد الجوية اليوم

الارصاد تكشف درجات
وأكد الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الارصاد الجوية، أنه مع تقدم الأيام والدخول في شهر سبتمبر سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ولن تشهد ارتفاعًا أخر. 

وقال أحمد عبدالعال، في تصريحات صحفية لـ"صدى البلد"، إن درجات الحرارة اليوم على الوجه البحري والقاهرة تسجل 35 درجة، ومتوقع انخفاضها مساء اليوم الجمعة وغدا السبت، لتعاود يوم الأحد المقبل، لمعدلاتها الطبيعية، مع بقاء الارتفاع النسبي في درجات الرطوبة.

حالة الطقس اليوم 
الارصاد تكشف درجات
ويتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا
الارصاد تكشف درجات
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا، على السواحل الشمالية الغربية، العظمى 31 والصغرى 24، السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تكون العظمى 31 والصغرى 25، أما الوجه البحري والقاهرة تكون العظمى 35 والصغرى 25، وجنوب سيناء والغردقة تكون العظمى 38 والصغرى 29، أما شمال الصعيد تكون 36 للعظمى و 26 للصغرى، أما جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تكون العظمى 40 والصغرى 29.

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