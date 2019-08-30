ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

راحة سلبية للاعبي المصري.. والعودة للتدريبات الاثنين

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:59 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
قرر الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين على أن يستأنف الفريق تدريباته صباح الاثنين المقبل ببورسعيد وذلك عقب ختام المعسكر المغلق للفريق الأول لكرة القدم والذي أقيم على مدار أسبوعين بالإسماعيلية.

ويأتي ذلك استعدادًا للمباراة الهامة والمرتقبة التي تجمعه بنظيره ماليندي بطل زنجبار والمقرر إقامتها في الخامس عشر من سبتمبر المقبل على ستاد عمان بزنجبار ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

كان المصري اختتم معسكره المغلق بالإسماعيلية بالفوز على فريق الرواد بستة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب فندق توليب الفرسان الذي أقام به الفريق معسكره المغلق.

ترشيحاتنا

تفاصيل جلسة تنصيب مازن مرزوق رئيسا لـ المسابقات فى اتحاد الكرة

الزمالك يهزم الأهلى بهدف في الدقيقة 90

بـ 4 خطوات.. طرق التخلص من الذباب

هل الاستحمام يغني عن الغسل من الجنابة.. أمين الفتوى يجيب

آباء لا يعرفون الإنسانية.. حبس طفلته حتى تعفنت في غرفتها

درة تتعرض للتحرش من معجب.. ورد فعل ناري منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير