راحة سلبية للاعبي المصري.. والعودة للتدريبات الاثنين

قرر الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين على أن يستأنف الفريق تدريباته صباح الاثنين المقبل ببورسعيد وذلك عقب ختام المعسكر المغلق للفريق الأول لكرة القدم والذي أقيم على مدار أسبوعين بالإسماعيلية.



ويأتي ذلك استعدادًا للمباراة الهامة والمرتقبة التي تجمعه بنظيره ماليندي بطل زنجبار والمقرر إقامتها في الخامس عشر من سبتمبر المقبل على ستاد عمان بزنجبار ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



كان المصري اختتم معسكره المغلق بالإسماعيلية بالفوز على فريق الرواد بستة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب فندق توليب الفرسان الذي أقام به الفريق معسكره المغلق.