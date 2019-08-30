Joker يكستح يوتيوب بـ 15 مليون مشاهدة

تمكن الإعلان الدعائي لفليم Joker من تحقيق 15 مليون مشاهدة بعد طرحه عبر موقع يوتيوب، وهو ما أهله للدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر.



تقع أحداث الفيلم في عام 1981 بمدينة جوثام، ونشاهد مكافحة "آرثر فليك"، يجسده خواكين فينيكس، ليثبت وجوده ككوميدي في عالم يضطهده باستمرار، ليتحول تدريجيًا لشخصية الجوكر الشريرة سيئة السمعة بعد الكثير من الخذلان والاكتئاب.



ويشارك خواكين فينيكس، البطولة، روبرت دي نيرو، مارك مارون، زازي بيتز وشيا ويجهام، إخراج تود فيلبس.