ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كبار السينمائيين يقدمون دروسا في الإسكندرية السينمائي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:53 م
د.غادة جبارة نائب
د.غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون
أحمد إبراهيم
أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط تنظيم ورشة بعنوان "دروس في السينما" من خلال ثماني محاضرات علي مدار أربعة أيام يقدمها أربعة من كبار السينمائيين هم د.غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون، وتقدم درسا عبارة عن محاضرتين في المونتاج، أما الدرس الثاني في الإخراج وتقدمه المخرجة هالة خليل حيث تقدم محاضرتين في إخراج الفيلم الروائي الطويل.

الدرس الثالث للكاتب السينمائي ناصر عبد الرحمن ويقدم محاضرتين في فن السيناريو بعنوان كيف تكتب فيلما روائيا طويلا، وأخيرا الدرس الرابع ويقدمه مدير التصوير كمال عبد العزيز من خلال محاضرتين في تصوير الفيلم السينمائي.

المهرجان تقام دورته الخامسة والثلاثين في الفترة من ٨ إلى ١٣ أكتوبر المقبل، وتحت رعاية وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية، وبرئاسة الناقد الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالإجماع.. رءوف توفيق رئيسا شرفيا لـ "الإسكندرية السينمائي"

ترشيحاتنا

بينها مصر.. دول عربية تعلن موعد رأس السنة الهجرية والإجازة الرسمية

قطاع ناااار.. تركي ال الشيخ يدعو للاستثمار في هذا المجال

سيلفي الحمام.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بأحدث صورها

أهانوا والده وحرقوا منزله .. فلاح يفتح النار على أعمامه بـ بني سويف

مفاجأة .. مدرب محمد صلاح يقترب من تدريب الأهلى

أجمل رسائل التهنئة بالسنة الهجرية الجديدة 1441 والادعية المستحبة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير